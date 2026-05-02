Эксперт объяснил, почему с покупкой авто не стоит ждать до осени

Эксперт Блинов: Цены на автомобили поднимутся до 8% к лету 2026 года

Автомобильный рынок России продолжит традицию летнего подорожания, и 2026 год не станет исключением, заявил директор по маркетингу группы «Авилон» Юрий Блинов.

По его оценкам, базовый сценарий на июнь-август предполагает рост цен ещё на 3-5% для массовых моделей. Правда, на отдельные машины, особенно в рамках параллельного импорта или в премиальных сегментах, наценка может оказаться и выше – вплоть до 8%. В общем-то, рынок уже давно живёт в логике медленного, но постоянного удорожания: с начала года эксперты фиксируют прибавку в 2-3%. Ситуацию подогревает высокая, хоть и сниженная до 15%, ключевая ставка, а также постепенное сокращение программ скидок у дилеров.

Резкого скачка цен Блинов не ждёт, хотя и даёт покупателям конкретный совет. Если вы планируете менять машину, лучше не откладывать решение в долгий ящик – покупка сегодня с большой вероятностью окажется выгоднее, чем завтра или послезавтра.

Текущая ситуация с предложением

Интересно, что дефицита машин на рынке сейчас, по сути, нет. Подтверждение тому – статистика за март 2026 года: продажи новых легковых автомобилей достигли 104,3 тысячи штук, а импорт новых машин вырос до 33,3 тысячи единиц. Так что говорить о нехватке предложения оснований не находится.

Именно поэтому летом нас, скорее всего, ждёт не ценовой шок, а плавное и предсказуемое повышение цен. Для конечного покупателя это часто означает, что реальная стоимость сделки вырастет ещё мягче – примерно на 2-4%. Такой прогноз возможен потому, что часть дилерских акций всё же сохранится, могут появиться и новые программы, а также из-за ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком.