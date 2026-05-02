Раньше их не было: АВТОВАЗ готовит новые функции для автомобилей Лада

АВТОВАЗ работает над функцией дистанционного управления автомобилем Lada

АВТОВАЗ продолжает развивать цифровые сервисы для своих автомобилей, причём в приоритете – функции дистанционного управления. По словам директора проекта по цифровым сервисам концерна Артёма Бахраха, именно этот функционал, судя по обратной связи, представляет для владельцев наибольшую ценность.

Первый шаг уже сделан: на Lada Iskra во всех комплектациях доступна система Lada Connect Start. Через мобильное приложение «Мир Lada» можно удалённо проверить, где находится машина, сколько осталось топлива и какой запас хода, а также узнать температуру двигателя и за бортом. Система даже анализирует стиль вождения, отмечая резкие манёвры и превышения скорости.

Следующая большая задача – дать возможность управлять автомобилем голосом через «Алису». Речь идёт о командах, которые можно будет отдавать через «Яндекс Станции» или «ТВ Станции». Бахрах уверяет, что технических препятствий для такой интеграции нет, и её реализуют сразу, как только будет готов базовый функционал дистанционного управления. Конкретные сроки не называются, но это произойдёт, по его словам, в ближайшем будущем.