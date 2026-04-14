Российская сборка Changan Uni-S — когда в продаже?

Новый Changan Uni-S сборки «Автотора» появится в продаже летом

Как известно, недавно стартовавший в России Changan Uni-S будет не только поставляться из Китая, но и собираться в России.

Локализовать сборку потенциально популярной модели (теперь Uni-S – полноприводный, оставшись примерно в том же ценовом коридоре) взялся «Автодор». Источник сообщает, что в продаже новые Чанганы автоторовской сборки появятся уже летом. До той поры в России будут реализовываться исключительно китайские Uni-S. На цене локализация сборки едва ли отразится, а вот на сроках ожидания заказанной машины – наверняка.

Российским покупателям новый кроссовер предложен в двух комплектациях – «Люкс» и «Техно»: 2 979 900 и 3 149 900 рублей соответственно. Под капотом – 1.5 турбо на 181 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым роботом и муфтой BorgWarner в приводе задних колес. Позднее обещают и более дешевые переднеприводные версии.