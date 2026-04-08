Новый Changan Uni-S оказался дешевле, чем ожидалось

Состояла официальная российская презентация нового кроссовера Changan Uni-S, на которой объявили цены на модель и дали старт продаж.

Как «За рулем» сообщал ранее, российским покупателям новый кроссовер будет предложен в двух комплектациях - «Люкс» и «Техно». Официальные цены – 2 979 900 и 3 149 900 рублей соответственно. То есть новый Changan Uni-S оказался заметно дешевле, чем сообщалось ранее, когда официальный сайт случайно (или нет) «засветил» прайсы. Более того, трейд-ин или лизинг могут дать скидку на каждую из версий в размере до 200 тысяч рублей.

С таким ценником Changan Uni-S практически поместился в сегмент «около 3 млн рублей», как и его собрат предыдущей генерации, все еще остающийся в продажах. Но у нового Uni-S есть важнейшее преимущество: он, в отличие от прежнего, будет полноприводным. Причем таковыми будут обе версии, предлагающиеся со старта продаж.

Напомним, под капотом нового кроссовера – 1.5 турбо на 181 л.с. в сочетании с 7 ступенчатым преселективным роботом и муфтой BorgWarner в приводе задних колес. Дорожный просвет – 188 л.с. Более бюджетные переднеприводные версии тоже обещают, но позже.

Иннокентий Кишкурно
08.04.2026 
