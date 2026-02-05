Три новых кроссовера Changan для России: что известно о моделях

Changan готовит к выходу в РФ три новых кроссовера: CS35 Max, Uni-S и CS75 Pro

Российский рынок вскоре пополнится тремя новыми кроссоверами от Changan. Речь идет о совершенно новой модели CS35 Max, обновленном Uni-S и модификации CS75 Pro.

Первым дебютирует Changan CS35 Max – автомобиль, который по размерам обходит нынешний CS35 Plus. Его параметры: длина 4540 мм, ширина 1860 мм, высота 1620 мм при колесной базе 2715 мм. Любопытно, что в Китае эта машина продается как X5 Plus, а у нас ее прототип когда-то показывали под именем Volga K30, которое так и осталось концептом. В итоге CS35 Max займет нишу между CS35 Plus и более премиальным Uni-S.

Следом на подходе кроссовер Uni-S нового поколения, уже получивший российский сертификат. Производство стартует весной на калининградском «Автоторе». Судя по имеющимся данным, модель будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором в связке с 7-ступенчатым роботом, причем покупателям предложат и полноприводную версию.

Третья новинка – CS75 Pro, сертификация которой началась еще осенью. С габаритами 4742×1870×1720 мм и базой 2786 мм эта версия чуть крупнее продающегося у нас CS75 Plus. На родине бренда ее комплектуют 1,5-литровым двигателем на 188 л. с. с тем же роботом, привод – только передний. Главная фишка модели – возможность заказа салона с тремя рядами сидений, что для этого класса редкость.

