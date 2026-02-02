В России резко подорожал популярный кроссовер

Кроссовер Changan Uni-K лишился в РФ самой доступной версии 2024 года выпуска

Кроссовер Uni-K, ставший в свое время одной из первых моделей «отпочковавшегося» от Changan суббренда Uni, лишился самой доступной комплектации в РФ.

Его минимальная цена из-за этого ощутимо выросла. Имеется в виду базовая версия Comfort 2024 года выпуска, которая стоила 4 019 900 рублей. Именно она была единственной не подорожавшей комплектацией кроссовера Uni-K, который совсем недавно вместе с другими моделями Changan и Uni подорожал на 90-100 тыс. рублей.

Теперь самым дешевым является исполнение Comfort 2025 года выпуска за 4 209 900 рублей. Таким образом, минимальная цена модели с исчезновением «двухгодовалой» версии Comfort увеличилась сразу на 190 000 рублей.

Цены на комплектацию Uni-K

Luxe (2024 г. в.) – 4 539 900 руб.

Tech (2024 г. в.) – 4 699 900 руб.

Tech+ (2024 г. в.) – 4 729 900 руб.

Comfort (2025 г. в.) – 4 209 900 руб.

Luxe (2025 г. в.) – 4 649 900 руб.

Tech (2025 г. в.) – 4 799 900 руб.

Tech+ (2025 г. в.) – 4 829 900 руб.

Changan Uni-K

Во всех версиях кроссовер Uni-K оснащается безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 226 л. с., который сочетается с 8-ступенчатым автоматом Aisin и интеллектуальной системой полного привода Nextrac от BorgWarner. По габаритам он схож с Nissan Murano или Lexus RX: его длина, ширина и высота составляют 4865, 1948 и 1695 мм соответственно, а размер колесной базы равен 2890 мм.

Changan Uni-K

