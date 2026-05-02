Эти признаки указывают на скорую поломку мотора

Эксперт Бахарев назвал 4 признака скорой поломки двигателя

Необычные звуки из-под капота – это первый и самый явный звоночек о проблемах. Как пояснил шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, стук, щелчки или свист просто так не появляются. Особенно опасно, когда стук двигателя нарастает вместе с оборотами – это часто говорит о неполадках с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье обычно сигналит о низком уровне масла в гидрокомпенсаторах, а свист – о том, что пора менять ремни вспомогательных агрегатов.

Обращать внимание стоит и на цвет выхлопа. Чёрный дым – признак переобогащённой топливной смеси или попадания масла в цилиндры. Синий оттенок однозначно указывает на износ поршневой группы и сгорание масла. А вот густой белый дым, пахнущий ацетоном, означает, что в цилиндры просачивается антифриз. Во всех трёх случаях, по словам эксперта, высока вероятность, что вскоре потребуется капитальный ремонт двигателя.

Падение тяги и нестабильная работа

Если машина стала хуже разгоняться, а на холостом ходу появились вибрации – это тоже тревожный симптом. Двигатель может работать с рывками, «проваливаться» при нажатии на педаль газа или даже глохнуть без видимой причины. Такое поведение мотора игнорировать точно не стоит.

Кстати, иногда о проблемах говорит даже запах в салоне. Появление стойкого аромата масла или бензина – прямой признак утечки этих технических жидкостей. Бахарев подчеркнул, что это очень плохой сигнал, требующий немедленной диагностики. В общем-то, автомобиль всегда сообщает о неполадках, главное – вовремя это заметить.