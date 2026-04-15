«Допустимые» 19 км/ч: почему суд признает нарушение даже без копеечного штрафа

Олег Зорин: При любом ДТП даже 5 лишних км/ч превращают водителя в нарушителя

Многие водители уверены: пока камера не выписала штраф за превышение до 20 км/ч, нарушения нет.

Это опасное заблуждение, обращает внимание издание Pravda.Ru. Как объяснил юрист Олег Зорин, при любом ДТП даже 5 «лишних» километров лишают водителя статуса добросовестного участника. Суд смотрит не на порог КоАП, а на требование знака.

Физика тоже не знает поблажек. При разгоне с 60 до 80 км/ч кинетическая энергия скачет на 44%, а тормозной путь вырастает на 15 метров. В дождь машина вообще может стать неуправляемой. На скорости 80 км/ч за одну секунду, пока вы моргаете или смотрите в телефон, машина пролетает 22 метра, предупреждает инженер Михаил Лазарев.

Современные камеры фиксируют нарушение с погрешностью 1–2 км/ч. А состояние шин или нештатные диски могут исказить показания спидометра, превратив «безопасные» 79 км/ч в реальный протокол.

Юридически превышение даже на пару километров в час уже нарушение, просто без денежного наказания. Но если случится авария, именно эти километры могут стать основой для уголовного дела.