Возвращение легенды: новый Nissan Skyline получил «механику» и битурбомотор V6

Новый седан Nissan Skyline с 450 л.с. станет прообразом следующего Infiniti Q50

Nissan показал тизер нового Skyline, и это не просто очередная модель для японского рынка.

Судя по тизерам, перед нами дерзкий спортивный седан с агрессивной светодиодной оптикой, круглыми задними фонарями в стиле ретро и рельефным кузовом. Но главные новшества скрыты под капотом.

По данным источников, новый Skyline построят на модернизированной заднеприводной платформе текущего поколения V37. В качестве силового агрегата предложат либо гибридную установку, либо настоящий бензиновый битурбомотор V6 объемом 3 литра, который выдает впечатляющие 450 л.с.

И это еще не все: инженеры готовят версию с механической коробкой передач! На современном рынке, где механика становится редкостью, это настоящий подарок для энтузиастов.

Официально Nissan пока подтверждает только премьеру в Японии, намеченную на 2027 год. Однако аналитики сходятся во мнении: новый Skyline неизбежно появится и под именем Infiniti Q50 следующего поколения.

Infiniti уже подтвердила работу над новым Q50, и, судя по всему, он будет очень близок к японскому оригиналу.

Сам Nissan описывает Skyline как модель «Heartbeat» – символ эмоциональной ценности, инноваций и драйверского характера. Производитель обещает точность управления и полное ощущение единства с автомобилем. Если эти обещания воплотятся в жизнь, нас ждет один из самых интересных спортивных седанов десятилетия.

Остается дождаться официальной премьеры в 2027 году и надеяться, что «заряженная» версия с механикой и битурбомотором доберется до рынков за пределами Японии.