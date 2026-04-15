#
>
XCite X-Cross 7
15 апреля
Последние кроссоверы популярной марки уходят с рынка
Эксперт Гаврилов: в Петербурге в наличии...
Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода
15 апреля
Бренд Volga раскрыл детали о мощностях завода
В пресс-службе марки Volga рассказали об опыте...
Changan
15 апреля
Марка Changan завалит россиян новинками
До конца года компания Changan планирует...

Последние кроссоверы популярной марки уходят с рынка

Эксперт Гаврилов: в Петербурге в наличии остался последний новый Xcite X-Cross 7

Автомобили Xcite стремительно исчезают с российского рынка, и дилеры в Санкт-Петербурге сейчас распродают буквально последние машины. Речь идёт о финальных партиях, которые сошли с конвейера завода.

Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Рекомендуем
Сломается ли бензонасос, если ездить на «лампочке»?

Предложение по второй модели бренда - Xcite X-Cross 8 - в дилерских центрах города также ограничено и составляет не более 20 экземпляров.

Ситуация с регистрациями новых авто лишь подтверждает общий тренд. За первые три месяца 2026 года в Петербурге поставили на учёт всего 25 машин этой марки. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, падение составило внушительные 68%.

Что любопытно, из этого мизерного количества лишь шесть автомобилей пришлось на флагманский кроссовер X-Cross 7.

XCite X-Cross 7
XCite X-Cross 7

Продажи этой модели стартовали ещё весной 2024-го по цене от 2,55 миллиона рублей. Машина предлагалась исключительно в переднеприводной версии, оснащённой полуторалитровым двигателем на 147 лошадиных сил в паре с вариатором.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:XCite
15.04.2026 
Фото:XCite
