Машины, которые не сдаются: почему россияне массово покупают авто 90-х

Топ-10 популярных автомобилей старше 30 лет

Старые иномарки не спешат отправляться на свалку истории, демонстрируя удивительную живучесть на российском рынке. За первые шесть месяцев этого года было продано 111 тысяч автомобилей старше тридцати лет, причём больше половины из них – иностранного производства. Вопреки маркетинговым нарративам о гаджетах на колёсах, покупатели голосуют рублём за проверенное временем «железо».

Десятку лидеров возглавил Volkswagen Passat, а именно легендарные поколения B3 и B4. Эти машины давно стали символом утилитарности – их узнаваемый силуэт до сих пор можно встретить в автошколах. Они способны и мешки перевезти, и при этом не превратиться в корыто. По словам эксперта по безопасности дорожного движения Андрея Киселёва, беседовавшего с Pravda.Ru, старые «Пассаты» ремонтопригодны, как конструктор, но их безопасность несопоставима с современными стандартами.

Второе и третье места заняли вечные Toyota Corolla и Carina. Только на Corolla за полгода пришлось более трёх тысяч сделок. Многие, ища надёжный транспорт, в итоге возвращаются к этим проверенным моделям, где цена запчастей не заоблачна. Четвёртой стала Audi 80, «бочка», олицетворяющая первую волну иномарок в России. Пятое место у Toyota Corona – прямого предка Avensis, который ценят за простоту и ресурсные моторы без маркетингового шума.

Феноменом называют Toyota Mark II, занявшую шестую строчку. Несмотря на то, что множество этих заднеприводных седанов нашло свой столб, уцелевшие экземпляры до сих пор в почёте у ценителей дрифта. На седьмом месте расположилась Audi 100, чьи кузова благодаря качественной оцинковке успешно сопротивляются коррозии и сегодня.

Особенности и риски покупки

Как отметил автоэксперт-оценщик Александр Громов, для машины такого возраста критически важен кузов. Если геометрия и металл «ушли», никакие контрактные агрегаты уже не спасут ситуацию, поэтому на одометр смотреть стоит в последнюю очередь. Покупать тридцатилетний автомобиль – это осознанный риск, требующий готовности к регулярным, хоть и мелким, ремонтам.

С другой стороны, эти автомобили честны. В них нет избытка электроники, которая может заблокировать двигатель из-за капризного датчика. При грамотном уходе они зачастую оказываются стабильнее многих новых бюджетников. Кстати, для популярных моделей вроде Corolla или Passat рынок запчастей, включая контрактные детали с Дальнего Востока, по-прежнему огромен.

Что ещё входит в топ-10

Восьмую позицию занимает Volkswagen Golf третьего поколения, известный своей простотой и прочностью. Девятая – у Mercedes-Benz E-class в кузове W124, который является настоящим памятником инженерной мысли, предлагая за скромные деньги несоизмеримый с современными «тостерами» комфорт. Замыкает рейтинг Toyota Sprinter эпохи, когда японцы не экономили на мелочах. Примечательно, что половина этих машин на вторичном рынке до сих пор ездит на оригинальных «автоматах».

Как резюмировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам Михаил Лазарев, сравнивать современный ширпотреб с машинами 90-х некорректно. Раньше инженеры бились за ресурс, а сейчас – за экологические нормы и прибыль сервисных центров. По сути, выбор в пользу старой иномарки – это не просто ностальгия, а часто прагматичное решение для выживания в условиях, когда надёжность и ремонтопригодность ставятся во главу угла.