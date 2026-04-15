#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие машины сейчас выбирают россияне: цены поменялись, а лидеры удивили

Эксперты «Авито Авто»: спрос на новые авто вырос на 44,7%, лидируют Lada Granta и Tenet

Аналитики «Авито Авто» подвели итоги первого квартала 2026 года, и картина на рынке новых машин заметно изменилась. Оказалось, что чаще всего покупатели присматривали автомобили в двух ценовых диапазонах: от 2 до 3 и от 3 до 5 миллионов рублей. На каждый из этих сегментов пришлось ровно по 29% всего интереса аудитории платформы.

Причём доля более дорогих машин, стоящих от 3 до 5 миллионов, за год подросла на 3,7 процентных пункта. Не отстаёт и премиальный сегмент от 5 до 8 млн – его доля внимания увеличилась на 2,5 пункта. В целом же спрос на новые автомобили в первые три месяца года взлетел на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а средний ценник остановился на отметке 3,56 миллиона рублей.

Структура рынка новых автомобилей

Состав предложения на площадке тоже претерпел серьёзные изменения. Если в марте 2025-го почти две трети всех новых машин были китайскими, то сейчас их доля сократилась до 48,3%. Зато российские марки, наоборот, набрали вес: с 30,2% до 40,5% всего за год. Во многом это связано с появлением новых условно отечественных брендов вроде Tenet, который быстро стал заметным игроком именно в сегменте от 2 до 3 миллионов.

По сути, если в начале прошлого года машины российского производства занимали меньше 30% предложения, то сейчас это уже почти каждое второе объявление. Дмитрий Перец, руководитель аналитики «Авито Авто», называет эту динамику одним из самых наглядных признаков стремительной трансформации рынка.

Лидеры спроса и популярные модели

Интерес пользователей платформы распределился довольно предсказуемо, но с сюрпризами. Абсолютным лидером по числу просмотров стала Lada Granta. Впрочем, сразу две модели новичка Tenet – кроссоверы T4 и T7 – вошли в топ-5, разделив второе и третье места. Замыкают пятёрку лидеров китайский Haval Jolion и Lada Niva Travel.

Высокий интерес также фиксируется к Lada Vesta, Haval M6, новой Lada Iskra и электрокару Evolute i-Space. При этом Lada сохраняет за собой статус крупнейшего российского бренда с долей в 56% среди отечественных марок на площадке.

Рост доли электромобилей и немецких марок

Аналитики отмечают и постепенный, но стабильный рост ниши автомобилей на альтернативной энергии. В марте 2026-го на электрокары и гибриды приходилось 5,6% всех предложений против 4% год назад. Правда, здесь сильно заметна разница между столицей и регионами: в Москве их доля уже достигла 12%, а по стране в среднем держится около 5%.

Отдельный тренд – резкое оживление спроса на новые автомобили немецких марок. За первый квартал 2026 года их в России продали в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года: почти 12,5 тысяч штук против 4887. Как ранее пояснял директор агентства « Автостат» Сергей Целиков, такой скачок объясняется эффектом низкой базы и опасениями людей, что вскоре купить подобные машины станет гораздо сложнее.

Источник:  Авито Авто
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
15.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-45