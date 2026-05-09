Дешевле Geely Monjaro: самый популярный Volkswagen снова можно купить в РФ

В России в продаже появились новые Volkswagen Tiguan по цене от 3,8 млн рублей

Volkswagen Tiguan неожиданно стал одним из самых доступных предложений на рынке параллельного импорта, обойдя по цене даже некоторые свежие китайские модели.

Кроссовер оказался лидером продаж немецкого бренда в России по итогам первых трёх месяцев 2026 года, причём спрос на него вырос более чем вчетверо.

Всё дело в активных поставках из Китая, где Tiguan выпускают в двух ипостасях. Речь о знакомом многим Tiguan L – это, по сути, обновлённая версия второго поколения. И о совершенно новом Tiguan L Pro, который представляет собой уже третье поколение модели. Оба варианта сейчас в большом количестве представлены на российских площадках объявлений – в продаже насчитывается не меньше пяти сотен машин.

Где искать самые выгодные предложения

Самую привлекательную цену нашли в Казани: новый Volkswagen Tiguan L там предлагают за 3 830 000 рублей. За аналогичные деньги – меньше 4 млн – машину можно купить в наличии также в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Адыгее. А вот за модель нового поколения, Tiguan L Pro, просят заметно больше. Например, в Тюмени ценник стартует от 4,3 млн рублей.

Этот кроссовер широко представлен по всей стране. В Москве его можно найти от 4 350 000 рублей, в Казани и Чебоксарах – от 4,4 млн. Чуть дороже обойдётся покупка в Уфе, Новосибирске или Саратове, где минимум составляет 4 450 000 рублей. Предложения есть и в Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Омске и десятках других городов.

Для сравнения, Geely Monjaro – а этот кроссовер летом начнут продавать в России под брендом Volga – даже в самой простой комплектации оценили почти в 4,9 млн рублей. При этом в его оснащение входят панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель и полный светодиодный свет.

Volkswagen Tiguan

Технические особенности китайских Tiguan

В продаже встречаются машины с разными моторами. Tiguan L оснащается 1,5-литровым турбодвигателем TSI Evo II мощностью 160 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод – исключительно передний. Более современный Tiguan L Pro предлагается с 2,0-литровым турбомотором на выбор: либо 186, либо 220 сил. Коробка передач – всё тот же 7-ступенчатый DSG.