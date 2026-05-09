Дешевле Geely Monjaro: самый популярный Volkswagen снова можно купить в РФ
Volkswagen Tiguan неожиданно стал одним из самых доступных предложений на рынке параллельного импорта, обойдя по цене даже некоторые свежие китайские модели.
Кроссовер оказался лидером продаж немецкого бренда в России по итогам первых трёх месяцев 2026 года, причём спрос на него вырос более чем вчетверо.
Всё дело в активных поставках из Китая, где Tiguan выпускают в двух ипостасях. Речь о знакомом многим Tiguan L – это, по сути, обновлённая версия второго поколения. И о совершенно новом Tiguan L Pro, который представляет собой уже третье поколение модели. Оба варианта сейчас в большом количестве представлены на российских площадках объявлений – в продаже насчитывается не меньше пяти сотен машин.
Где искать самые выгодные предложения
Самую привлекательную цену нашли в Казани: новый Volkswagen Tiguan L там предлагают за 3 830 000 рублей. За аналогичные деньги – меньше 4 млн – машину можно купить в наличии также в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Адыгее. А вот за модель нового поколения, Tiguan L Pro, просят заметно больше. Например, в Тюмени ценник стартует от 4,3 млн рублей.
Этот кроссовер широко представлен по всей стране. В Москве его можно найти от 4 350 000 рублей, в Казани и Чебоксарах – от 4,4 млн. Чуть дороже обойдётся покупка в Уфе, Новосибирске или Саратове, где минимум составляет 4 450 000 рублей. Предложения есть и в Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Омске и десятках других городов.
Для сравнения, Geely Monjaro – а этот кроссовер летом начнут продавать в России под брендом Volga – даже в самой простой комплектации оценили почти в 4,9 млн рублей. При этом в его оснащение входят панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, цифровая приборная панель и полный светодиодный свет.
Технические особенности китайских Tiguan
В продаже встречаются машины с разными моторами. Tiguan L оснащается 1,5-литровым турбодвигателем TSI Evo II мощностью 160 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Привод – исключительно передний. Более современный Tiguan L Pro предлагается с 2,0-литровым турбомотором на выбор: либо 186, либо 220 сил. Коробка передач – всё тот же 7-ступенчатый DSG.
