Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы

Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита мотоцикла от угона

Блокираторы руля и прочая механика в реальности почти не спасают мотоциклы от кражи, считает руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, угонщики чаще всего просто грузят технику в фургон, и никакой хитрости в этом нет – в отличие от автомобиля, спрятать мотоцикл при перевозке куда проще.

Относительно надёжным решением эксперт называет качественный GPS-трекер, который работает автономно, без подключения к бортовой сети. Правда, и его профессиональный вор может заглушить специальным устройством.

Хорошим подспорьем Ладушкин считает массивную цепь: ею можно приковать байк к капитальным конструкциям вроде бетонных столбов или надёжных ограждений. Ну и, конечно, не стоит пренебрегать страховкой от угона – это хоть и не предотвратит кражу, но хотя бы компенсирует потерю.