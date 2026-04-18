Как себя вести в форс-мажорных ситуациях на дороге? Ценные советы экспертов

Представлены рекомендации о том, как действовать в форс-мажорах с автомобилем

Дорожные происшествия порой принимают самый неожиданный оборот: на машину может свалиться снежная шапка с крыши, упасть дерево, или она может даже загореться. Представлены рекомендации юристов и экспертов о том, как правильно действовать в подобных форс-мажорах, чтобы защитить себя и получить возмещение ущерба.

Примеров хватает – в Соликамске водителя буквально заблокировало в салоне массой снега, сошедшей с крыши, а в Краснодаре автомобиль был раздавлен упавшим деревом. Под Иркутском в транспортное средство врезалась металлическая конструкция, а на Камчатке металлический прут пронзил кузов и ранил пассажирку.

С юридической точки зрения такие инциденты, случившиеся в процессе движения, считаются полноценным дорожно-транспортным происшествием. Первое и обязательное действие – вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации. Адвокат Константин Вруцкий обращает особое внимание на протокол: расплывчатые или неточные формулировки о причине случившегося могут впоследствии серьёзно навредить пострадавшей стороне в суде.

До приезда инспекторов критически важно собрать собственную доказательную базу. Нужно сфотографировать и снять на видео место происшествия с разных ракурсов, зафиксировать повреждения и общий контекст. Постарайтесь сразу найти свидетелей и взять их контакты – отсутствие очевидцев иногда становится основанием для признания документов несостоятельными.

Ни в коем случае не начинайте ремонт или даже не сдвигайте машину с места до полного оформления всех бумаг. Такие действия уничтожают картину события и лишают вас шансов на справедливую компенсацию.

Отдельная и крайне опасная ситуация – пожар в автомобиле. Он развивается молниеносно, но первые признаки, вроде стойкого запаха бензина или гари от электропроводки, часто появляются заранее. Если двери заблокированы, не паникуйте – во многих моделях предусмотрен аварийный выход через багажник.

В общем, в любой экстремальной ситуации ключевым фактором становится самообладание. Паника съедает драгоценные секунды, которые могут стоить здоровья или даже жизни.