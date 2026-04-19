Haval представит в Пекине новый флагманский внедорожник с брутальным дизайном

Haval раскрыл характеристики внедорожника H10 перед премьерой в Пекине

Официальные документы раскрыли подробности о новом крупном внедорожнике Haval H10, который готовится к показу в Китае. Машина, судя по всему, получит две версии по длине и несколько гибридных силовых установок.

Внешность модели вполне предсказуема для современного флагманского SUV: угловатые формы, матричная оптика и лидар на крыше. При этом дизайнеры не стали отказываться от привычных дверных ручек, зато добавили подножки и рейлинги для большей практичности. Задняя часть с вертикальными фонарями, дверью багажника, открывающейся вбок, и креплением для «запаски» снаружи выглядит особенно брутально.

Haval H10

Технические характеристики Haval H10

Согласно данным из нормативных источников, габариты новинки впечатляют. Длина составит либо 5138, либо 5299 миллиметров – вероятно, в зависимости от количества рядов сидений. Ширина и высота зафиксированы на отметках 2050 и 1970 мм соответственно, а колесная база достигает ровно трёх метров. Логично предположить, что более короткая версия будет пятиместной, а удлинённая – шестиместной.

В основе автомобиля лежит платформа Guiyuan от Great Wall Motor. Как пишет CarNewsChina, силовая гамма будет исключительно гибридной, построенной на технологии Hi4 с возможностью подзарядки от сети. На выбор предложат два бензиновых турбомотора: 1,5-литровый на 167 лошадиных сил и более мощный 2,0-литровый агрегат, выдающий 237 сил. Ожидается, что модель также получит продвинутую 800-вольтовую электрическую архитектуру и функцию «крабовой ходьбы», когда все четыре колеса поворачиваются в одну сторону.

Публичная премьера Haval H10 запланирована на Пекинский автосалон, который стартует в конце апреля.