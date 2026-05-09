Этот новый японский внедорожник сейчас можно купить дешевле УАЗа

В РФ появились в продаже новые Suzuki Jimny по цене от 1,25 млн рублей

На российском рынке Suzuki Jimny снова появились в продаже, причем в самой доступной версии они могут оказаться даже выгоднее некоторых отечественных внедорожников.

Самые бюджетные трёхдверные Jimny Kei-car привозят напрямую из Японии, и их цена начинается от 1 250 000 рублей.

Для сравнения, рестайлинговая Lada Niva Travel в базе стоит от 1 419 000 рублей, а классическая Нива Legend в версии Black оценивается в 1 258 000 рублей. Получается, что японский компактный внедорожник входит в ту же ценовую категорию, что и культовая российская модель. Самый доступный УАЗ Хантер обойдётся уже минимум в 1 720 000 рублей.

Технические особенности Suzuki Jimny Kei-car

Эти самые недорогие Jimny – особенные. У них зауженный кузов, узкие крылья и тонкие бампера, что соответствует японским стандартам Kei-car. Под капотом скрывается маленький, но турбированный трёхцилиндровый двигатель объёмом всего 0,66 литра. В паре с механикой он выдаёт 64 лошадиные силы. Во Владивостоке, основном пункте ввоза, за такую машину просят те самые 1,25 млн рублей, хотя есть предложения и дороже – до 2 миллионов за версию уже с четырёхступенчатым автоматом.

Комплектации, естественно, сильно различаются. База – это стальные диски, кондиционер и простейшая медиасистема. За дополнительные деньги можно получить кожаную отделку руля, адаптивный круиз-контроль, кнопку старта и камеру заднего вида.

Стоимость более мощных версий Jimny

Цены резко подскакивают, если рассматривать не Kei-car, а версию Sierra с широким кузовом и 1,5-литровым 102-сильным мотором. Такой трёхдверный Jimny в разных городах оценивают по-разному: от 1,8 млн рублей во Владивостоке до 2,79 млн в Тюмени. География поставок сильно влияет на конечную цену.

Ещё один уровень – так называемый «глобальный» Jimny, который везут, например, из ОАЭ. Пятидверные варианты с левым рулём в Москве предлагают по цене от 3 067 000 рублей, а машины из наличия в топовых комплектациях часто стоят на миллион дороже заявленного минимума.

Несмотря на разброс в ценах и комплектациях, все Jimny объединяет серьёзная внедорожная наследственность. Клиренс в 210 мм, рамная конструкция, неразрезные мосты и система полного привода Part-time с жёстким подключением передней оси и понижающей передачей – всё это роднит японскую малютку с классическими УАЗами.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
09.05.2026 
Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+117