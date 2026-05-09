Этот новый японский внедорожник сейчас можно купить дешевле УАЗа

В РФ появились в продаже новые Suzuki Jimny по цене от 1,25 млн рублей

На российском рынке Suzuki Jimny снова появились в продаже, причем в самой доступной версии они могут оказаться даже выгоднее некоторых отечественных внедорожников.

Самые бюджетные трёхдверные Jimny Kei-car привозят напрямую из Японии, и их цена начинается от 1 250 000 рублей.

Для сравнения, рестайлинговая Lada Niva Travel в базе стоит от 1 419 000 рублей, а классическая Нива Legend в версии Black оценивается в 1 258 000 рублей. Получается, что японский компактный внедорожник входит в ту же ценовую категорию, что и культовая российская модель. Самый доступный УАЗ Хантер обойдётся уже минимум в 1 720 000 рублей.

Технические особенности Suzuki Jimny Kei-car

Эти самые недорогие Jimny – особенные. У них зауженный кузов, узкие крылья и тонкие бампера, что соответствует японским стандартам Kei-car. Под капотом скрывается маленький, но турбированный трёхцилиндровый двигатель объёмом всего 0,66 литра. В паре с механикой он выдаёт 64 лошадиные силы. Во Владивостоке, основном пункте ввоза, за такую машину просят те самые 1,25 млн рублей, хотя есть предложения и дороже – до 2 миллионов за версию уже с четырёхступенчатым автоматом.

Комплектации, естественно, сильно различаются. База – это стальные диски, кондиционер и простейшая медиасистема. За дополнительные деньги можно получить кожаную отделку руля, адаптивный круиз-контроль, кнопку старта и камеру заднего вида.

Suzuki Jimny

Стоимость более мощных версий Jimny

Цены резко подскакивают, если рассматривать не Kei-car, а версию Sierra с широким кузовом и 1,5-литровым 102-сильным мотором. Такой трёхдверный Jimny в разных городах оценивают по-разному: от 1,8 млн рублей во Владивостоке до 2,79 млн в Тюмени. География поставок сильно влияет на конечную цену.

Ещё один уровень – так называемый «глобальный» Jimny, который везут, например, из ОАЭ. Пятидверные варианты с левым рулём в Москве предлагают по цене от 3 067 000 рублей, а машины из наличия в топовых комплектациях часто стоят на миллион дороже заявленного минимума.

Suzuki Jimny

Несмотря на разброс в ценах и комплектациях, все Jimny объединяет серьёзная внедорожная наследственность. Клиренс в 210 мм, рамная конструкция, неразрезные мосты и система полного привода Part-time с жёстким подключением передней оси и понижающей передачей – всё это роднит японскую малютку с классическими УАЗами.