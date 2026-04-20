Надежный семейный кроссовер Hyundai снова продают в России: актуальные цены

Hyundai Santa Fe пятого поколения продается в РФ с ценами от 4,99 млн рублей

Пятое поколение Hyundai Santa Fe теперь продаётся в России. Этот семейный кроссовер недавно получил от экспертов TopSpeed звание самого надёжного корейского автомобиля, и теперь его можно приобрести как из наличия, так и под заказ.

Минимальная цена начинается от 4 990 000 рублей – за эти деньги в Москве предлагают машину в топовой комплектации Connoisseur Pro. В неё уже входят сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, кожаный салон, панорамная крыша, проекционный дисплей и полный набор ассистентов водителя Hyundai SmartSense. Под капотом у этого варианта – 247-сильный бензиновый турбомотор 2.0 GDI с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Скорее всего, такие автомобили собраны в Китае на совместном предприятии Beijing-Hyundai.

А вот гибридная версия с полным приводом, которую производят уже в Корее, обойдётся дороже. Например, в Омске её можно заказать за 5 млн рублей. Её силовая установка объединяет 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, встроенный в коробку передач, что в сумме даёт 235 лошадиных сил.

Китайские Santa Fe с тем же 247-сильным мотором доступны для заказа и в других городах. Во Владивостоке он стоит 5 198 000 рублей, в Барнауле – 5 255 000, а в Краснодаре и Чебоксарах цена начинается уже от 5,3 млн.

Отдельная история – машины, привезённые из Казахстана. Они оснащены атмосферным 2,5-литровым двигателем на 194 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. В Тюмени такой кроссовер оценили в 5,4 млн рублей, в Казани – от 5,45 млн, а в Набережных Челнах цена доходит до 5,5 млн. В Петербурге же у официального дилера за аналогичную комплекцию просят целых 6 390 000 рублей.

Общее предложение на рынке составляет не меньше 200 новых Santa Fe. Автомобили есть у дилеров в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и многих других городах, хотя основная масса, конечно, сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге.