Надежный семейный кроссовер Hyundai снова продают в России: актуальные цены

Названы автомобили-бестселлеры в разных регионах РФ
20 апреля
Названы автомобили-бестселлеры в разных регионах РФ
Автостат: петербуржцы любят Haval Jolion,...
Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
20 апреля
Названы самые доступные в РФ кроссоверы с классическим автоматом
Топ-5 новых кроссоверов дешевле 3 млн рублей
«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло
20 апреля
«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло
Фальшивые канистры стали качественнее...

Пятое поколение Hyundai Santa Fe теперь продаётся в России. Этот семейный кроссовер недавно получил от экспертов TopSpeed звание самого надёжного корейского автомобиля, и теперь его можно приобрести как из наличия, так и под заказ.

Минимальная цена начинается от 4 990 000 рублей – за эти деньги в Москве предлагают машину в топовой комплектации Connoisseur Pro. В неё уже входят сдвоенные 12,3-дюймовые экраны, кожаный салон, панорамная крыша, проекционный дисплей и полный набор ассистентов водителя Hyundai SmartSense. Под капотом у этого варианта – 247-сильный бензиновый турбомотор 2.0 GDI с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Скорее всего, такие автомобили собраны в Китае на совместном предприятии Beijing-Hyundai.

Hyundai Santa Fe

А вот гибридная версия с полным приводом, которую производят уже в Корее, обойдётся дороже. Например, в Омске её можно заказать за 5 млн рублей. Её силовая установка объединяет 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, встроенный в коробку передач, что в сумме даёт 235 лошадиных сил.

Китайские Santa Fe с тем же 247-сильным мотором доступны для заказа и в других городах. Во Владивостоке он стоит 5 198 000 рублей, в Барнауле – 5 255 000, а в Краснодаре и Чебоксарах цена начинается уже от 5,3 млн.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Отдельная история – машины, привезённые из Казахстана. Они оснащены атмосферным 2,5-литровым двигателем на 194 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. В Тюмени такой кроссовер оценили в 5,4 млн рублей, в Казани – от 5,45 млн, а в Набережных Челнах цена доходит до 5,5 млн. В Петербурге же у официального дилера за аналогичную комплекцию просят целых 6 390 000 рублей.

Рекомендуем
Три года за рулем «китайца»: какие кроссоверы не разочаруют на вторичке

Общее предложение на рынке составляет не меньше 200 новых Santa Fe. Автомобили есть у дилеров в Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и многих других городах, хотя основная масса, конечно, сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
20.04.2026 
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28