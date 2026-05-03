Идеальную «пятёру» 1998 года продают за 1,25 млн рублей

ВАЗ-2105 за 28 лет пробежал всего 300 км и выставлен на продажу

В Пскове выставили на продажу настоящий раритет для коллекционеров.

Это ВАЗ-2105 1998 года выпуска, который с момента покупки почти не видел дорог. Его одометр показывает всего 300 километров.

Автомобиль находится в состоянии абсолютно новой машины. Владелец (а он был всего один) купил его, поставил в гараж и лишь недавно решил продать.

Кузов окрашен в редкий оттенок «Жасмин» (бело-желтый), и ни одна деталь на нем никогда не перекрашивалась и не варилась – это полностью заводское исполнение. Техника тоже в порядке: все масла и фильтры только что заменили, так что «классика» готова сразу ехать. В салоне, по словам продавца, до сих пор стоит тот самый запах «нового ВАЗа».

ВАЗ-2105 1998 года выпуска
Источник:  Дром
Алексеева Елена
Фото:Дром
03.05.2026 
