«Автостат» назвал самые популярные марки и модели авто с пробегом в марте
21 апреля
«Автостат» назвал самые популярные марки и модели авто с пробегом в марте
Эксперт Кадаков: от того, что люди перепродают...
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД
21 апреля
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД
Опубликована задачка с подвохом для водителей
Honda XR-V
21 апреля
В России появился знакомый кроссовер Honda с панорамной крышей и гарантией
Кроссовер Honda XR-V 2025 года стал доступен к...

«Шайтан-машина» уже в РФ — первое видео из Владивостока

Во Владивостоке над картодромом заметили летательный аппарат Jetson One

Похоже, в РФ по параллельным каналам теперь попадают не только кола, электровелосипеды и автомобили: во Владивостоке над автодромом Змеинка засняли пилотируемый квадрокоптер Jetson One.

Полет летающего автомобиля не прекратится даже при отказе одного из четырех двигателей

Судя по видео, дело происходит на мероприятии по дрифтингу – аппарат совершает маневры над выписывающим «пончики» автомобилем.

Разработанный шведами из Jetson, аппарат стал широко известен еще в 2022 году, когда компания объявила предварительную цену. К слову, нынешний ценник ей вполне соответствует: на российские деньги стоит «шайтан-машина» 7-10 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Серийное производство началось всего год назад, весной 2025-го. Восьмимоторный Jetson One сделан из алюминия и композитов, поэтому весит всего около 90 кг и может развивать скорость до 100 км/ч. Полет может длиться до 20 минут, дальность – 20 км. В США такие машины начали использовать для прогулочных и развлекательных полетов, там для пилотирования такой штукой не нужна лицензия пилота. В России же вообще нужна только достаточная степень отваги.

Источник:  КП – Владивосток
Иннокентий Кишкурно
21.04.2026 
