«Шайтан-машина» уже в РФ — первое видео из Владивостока
Похоже, в РФ по параллельным каналам теперь попадают не только кола, электровелосипеды и автомобили: во Владивостоке над автодромом Змеинка засняли пилотируемый квадрокоптер Jetson One.
Судя по видео, дело происходит на мероприятии по дрифтингу – аппарат совершает маневры над выписывающим «пончики» автомобилем.
Разработанный шведами из Jetson, аппарат стал широко известен еще в 2022 году, когда компания объявила предварительную цену. К слову, нынешний ценник ей вполне соответствует: на российские деньги стоит «шайтан-машина» 7-10 млн рублей.
Серийное производство началось всего год назад, весной 2025-го. Восьмимоторный Jetson One сделан из алюминия и композитов, поэтому весит всего около 90 кг и может развивать скорость до 100 км/ч. Полет может длиться до 20 минут, дальность – 20 км. В США такие машины начали использовать для прогулочных и развлекательных полетов, там для пилотирования такой штукой не нужна лицензия пилота. В России же вообще нужна только достаточная степень отваги.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте