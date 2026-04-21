Старт дан: в Самаре открывают сезон захватывающей джимханы

В это воскресенье в Самаре дадут старт новому сезону Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series.

Первый этап Lite Volga пройдет на площадке автодрома Drift That… (Ракитовское шоссе, 2) и задаст тон всей серии.

Джимхана – это парные заезды на точность и скорость по зеркальным конфигурациям трассы. Пилоту нужно проехать быстрее и чище соперника: любая ошибка ведет к штрафу, а победителя определяет секундомер.

В отличие от дрифта, здесь важна универсальность: резвый разгон, точные торможения, работа в ограниченном пространстве и чистое прохождение элементов вроде боксов и «пиньят». Формат Lite остается входным билетом в дисциплину – требования к машинам и шинам мягче, главное дать новичкам соревновательный опыт. А Pro-уровень ждет подготовленных бойцов с жестким регламентом.

В программе дня: тренировки с утра, парад пилотов, автограф-сессия в 14:00, а затем заезды с плей-офф ТОП-32 до финала. Церемония награждения – в 19:00.

Вход свободный по бесплатным билетам, которые можно оформить на сайте мероприятия.

Организаторы делают ставку на открытый автоспортивный фестиваль, где зритель максимально близок к трассе.

YUKA DRIVE GYMKHANA LITE FORTIS Series
Фото:Yuka ADV PRO Racing
21.04.2026 
