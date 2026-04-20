Проехал на 500 тысяч: АМПП ждет водителя Lixiang L7 с номером Х622КХ977 до 22 апреля. Иначе – суд

Водителя Li Xiang L7, который сбил шлагбаум и не оплатил парковку, ждут с повинной

В Москве разыскивают водителя премиального китайского внедорожника Li Xiang L7 с государственным номером Х622КХ977, который решил сэкономить на парковке со шлагбаумом, но в результате может лишиться прав и заплатить около полумиллиона рублей.

Инцидент произошел на парковке Администратора московского парковочного пространства: нарушитель выехал, не оплатив услугу, да еще и повредил городской шлагбаум. Момент выезда, включая номер автомобиля, траекторию движения и сам удар по перекладине, зафиксирован камерами видеонаблюдения, поэтому скрыть ничего не удастся.

Заявление о происшествии уже написано в полицию. Предполагаемый ущерб от поломки оборудования составляет около 500 000 рублей, и это не считая штрафа за сам факт неоплаченного выезда.

Проблема для водителя не только в деньгах: оставление места дорожно-транспортного происшествия, а повреждение шлагбаума юридически приравнивается именно к ДТП, грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток. Кроме того, материалы дела в любом случае будут оглашены — либо в досудебном порядке, либо в суде, так что публичности не избежать.

Тем не менее, у водителя Lixiang L7 есть последний шанс решить вопрос без суда. Для этого необходимо до 22 апреля явиться в офис АМПП по адресу: город Москва, улица Скаковая, дом 19, и в добровольном порядке возместить причиненный ущерб.

Если этого не произойдет, дело перейдет в суд, где к сумме ущерба добавятся судебные издержки.

АМПП обращает внимание всех водителей на простой факт: парковка со шлагбаумом требует оплаты строго до выезда. Попытка уехать без оплаты, да еще и с повреждением оборудования, превращает обычную поездку в серьезные судебные тяжбы, многотысячные взыскания и потерю водительского удостоверения.

«За рулем» можно смотреть на YouTube