«Улыбающийся ботинок»: уникальный Ferrari с необычным дизайном выставлен в музее

Ferrari Conciso: дизайн Бернда Мичалака, характеристики и история концепт-кара

Ferrari Conciso – это уникальный концепт-кар, который появился на свет в 1993 году и с тех пор не перестаёт удивлять. Немецкий дизайнер Бернд Мичалак создал его на базе Ferrari 328 GTS 1989 года, представив публике на автосалоне во Франкфурте. Проект изначально был штучным, и серийное производство никогда не рассматривалось – возможно, именно поэтому автор позволил себе быть столь радикальным.

Мичалак, основавший собственную студию в Майнце ещё в 1979 году, буквально жил этой работой. Ему удалось не просто удивить, а по-настоящему шокировать зрителей. Вместо привычного клиновидного силуэта Ferrari 80-х Conciso получил совершенно иные очертания: округлые, почти мускулистые формы с резко скошенным носом. За этот необычный передок автомобиль тут же прозвали «улыбающимся ботинком», «утконосом» и даже «ручным пылесосом».

Философия проекта

Название «Conciso» с итальянского переводится как «лаконичный» или «краткий», что полностью отражает суть замысла. Дизайнер пошёл на радикальное облегчение, отказавшись от крыши, дверей и всего, что казалось лишним. В итоге сухая масса составила около 932 кг – почти на 30% меньше, чем у донорской 328 GTS.

Кузов из алюминия собирали вручную, оставив лишь низкое лобовое стекло, два высоких выреза вместо дверей и компактное антикрыло сзади для прижимной силы. За сиденьями даже предусмотрели нишу для шлемов. Утопленные в крыльях фары – неявная отсылка к легендарному Lotus Seven, подчёркивающая идею чистого спортивного автомобиля.

Интерьер и техническая начинка

Салон больше напоминает гоночный кокпит. Ковшеобразные сиденья, четырёхточечные ремни, а за рулём Sparco жёлтая метка на «12 часах». Отделка кожей и алькантарой соседствует с аналоговыми приборами Veglia Borletti, взятыми прямо с донора. Никаких лишних деталей – только скорость, обороты и температура, чтобы ничто не отвлекало от дороги.

Под капотом остался родной 3,2-литровый атмосферный V8 Quattrovalvole. Мотор выдаёт 265 лошадиных сил и 310 Н·м крутящего момента, а вся мощность через 5-ступенчатую механику идёт на задние колёса. Благодаря феноменальной лёгкости разгон до сотни занимает около 5 секунд, а максимальная скорость приближается к 278 км/ч. По динамике этот «атлет» легко даст фору многим современникам.

Историческая судьба и наследие

Уже в 1994 году необычный концепт занял второе место на Eurosign Design Awards. Позже автомобиль прошёл полное техническое обслуживание в 2014 году, а в 2015-м был продан на аукционе Sotheby’s за 109 250 евро. Сегодня этот уникальный экземпляр можно увидеть в музее Петерсена.

Conciso до сих пор вызывает споры: это всё ещё Ferrari или уже смелый эксперимент, вышедший за рамки марки? По сути, он является и тем, и другим – дерзким вызовом традициям, который навсегда остался в истории автомобильного дизайна.