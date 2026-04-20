Названы лучшие дешевые кроссоверы с качеством премиальных брендов: пять моделей

TopSpeed перечислил 5 дешевых кроссоверов с технологиями премиум-брендов

Американское издание TopSpeed представило свой свежий рейтинг лучших кроссоверов, которые по оснащению могут сравниться с премиальными немецкими марками. В топ-5 вошли модели от Ford, Hyundai, Nissan, Mazda и Kia, причём цены на них начинаются от 1,8 млн рублей.

Лидером списка стал Ford Explorer 2026 модельного года. За 40,3 тыс. долларов, или примерно 3,06 млн рублей, покупатель получает не просто большой автомобиль, а целый набор опций премиум-класса. В базовой комплектации уже есть кожаная отделка, массажные кресла первого ряда, многоцветная атмосферная подсветка и огромный 13,2-дюймовый медиаэкран. Цифровая «приборка» на 12,3 дюйма и полуавтономная система вождения BlueCruise дополняют картину.

Следом идёт Hyundai Palisade второго поколения. Его оценили в 39,4 тыс. долларов (около 3 млн рублей). Эксперты особенно отмечают радикально новый, более квадратный и брутальный дизайн, а также качество материалов в салоне. По их мнению, в топовой версии Calligraphy интерьер может на равных конкурировать с немецкими премиальными марками.

На третьей строчке расположился Nissan Pathfinder 2026 года за 37,5 тыс. долларов (2,85 млн рублей). Главный козырь этой модели – её просторный трёхрядный салон, который идеально подходит для больших семей или длительных поездок с компанией.

Четвёртое место досталось Mazda CX-50. При цене от 29,9 тыс. долларов (2,27 млн рублей) этот кроссовер предлагает очень сбалансированный пакет. Стандартный полный привод i-Activ AWD, отделка салона премиальными материалами, доступный проекционный дисплей и полный комплект систем помощи водителю делают его привлекательным выбором.

Замыкает пятёрку обновлённый Kia Seltos 2027 модельного года. Точная цена пока не объявлена, но можно ориентироваться на текущую модель 2026 года, которая стоит 23,8 тыс. долларов (1,81 млн рублей). Новинка получила увеличенный кузов и, что самое интересное, гибридную силовую установку. Она сочетает 1,6-литровый турбомотор с двумя электродвигателями. Во внешности появилась световая подпись Star Map, как у флагманского электрокроссовера EV9, а в салоне – 12,3-дюймовый экран и спортивный руль.