После роста выплат по ОСАГО может стать больше афер

РСА предупредил о росте мошенничества с ОСАГО после повышения лимита выплат

Российский союз автостраховщиков не исключает, что после увеличения максимальной выплаты по полису ОСАГО за вред жизни и здоровью до двух миллионов рублей может вырасти и число мошеннических схем.

В организации пояснили, что ответственность страховщиков в этой части возрастает вчетверо, а значит, вероятно, увеличится и средний размер выплаты, что способно привлечь злоумышленников.

На деле изменение лимитов напрямую не затронет так называемый территориальный коэффициент, который учитывается при расчёте цены полиса. Этот показатель, зависящий в том числе от уровня мошенничества в регионе, устанавливает Банк России.

Ранее правительство одобрило законопроект о повышении страховых выплат по ОСАГО. По оценкам РСА, из-за роста лимита до 2 млн рублей стоимость самого полиса для водителей может в среднем подорожать примерно на 10%.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
21.04.2026 
