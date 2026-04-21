Рынок авто с пробегом в 2026 году: самые популярные марки

«Автостат»: рынок подержанных автомобилей в марте вырос на 6%

Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, и в марте этого года на шесть ключевых брендов пришлось больше половины всех сделок. Речь о Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan, которые вместе заняли 53,7% от общего объёма продаж машин с пробегом.

В прошлом месяце россияне купили 475 тысяч таких автомобилей. По сути, это на 6% больше, чем в марте 2025-го, а если сравнивать с февралём нынешнего года, то прирост и вовсе составил 15,3%.

Итоги первого квартала 2026-го тоже выглядят уверенно. За три месяца граждане приобрели 1 миллион 324 тысячи подержанных легковушек, что на 4,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.