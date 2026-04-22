#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Жертвуют безопасностью ради комфорта: что происходит в современной автоиндустрии

Глава Chery раскритиковал конкурентов за экономию на безопасности

Вице-президент Chery Ли Сюэюн на презентации нового кроссовера Exeed EX7 (бренд Chery) устроил настоящий разнос коллегам по цеху. По его мнению, в современной автомобильной промышленности творится что-то не то, и многие компании просто забыли, для чего вообще делают машины.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Он привёл в пример тормозные диски – их, по его словам, сейчас делают всё меньше и тоньше, экономя на безопасности.

Вместо того чтобы думать об управляемости и надёжности, производители гонятся за второстепенными вещами. Одни напихивают салоны ненужными «холодильниками и телевизорами», выдавая это за роскошь, другие просто копируют чужой дизайн, лишь бы автомобиль смотрелся изящнее.

В реальности же, считает Ли Сюэюн, настоящая премиальность строится на другом. Бренд Exeed, который является флагманским подразделением Chery, делает ставку именно на производительность и отточенную управляемость. В этом, по его убеждению, и заключается основа настоящего люкса, а не в количестве экранов на панели.

Источник:  IT Home
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 23
22.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0