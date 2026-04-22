Жертвуют безопасностью ради комфорта: что происходит в современной автоиндустрии

Глава Chery раскритиковал конкурентов за экономию на безопасности

Вице-президент Chery Ли Сюэюн на презентации нового кроссовера Exeed EX7 (бренд Chery) устроил настоящий разнос коллегам по цеху. По его мнению, в современной автомобильной промышленности творится что-то не то, и многие компании просто забыли, для чего вообще делают машины.

Он привёл в пример тормозные диски – их, по его словам, сейчас делают всё меньше и тоньше, экономя на безопасности.

Вместо того чтобы думать об управляемости и надёжности, производители гонятся за второстепенными вещами. Одни напихивают салоны ненужными «холодильниками и телевизорами», выдавая это за роскошь, другие просто копируют чужой дизайн, лишь бы автомобиль смотрелся изящнее.

В реальности же, считает Ли Сюэюн, настоящая премиальность строится на другом. Бренд Exeed, который является флагманским подразделением Chery, делает ставку именно на производительность и отточенную управляемость. В этом, по его убеждению, и заключается основа настоящего люкса, а не в количестве экранов на панели.