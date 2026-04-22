Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
«Разворачивайтесь и уходите»: эксперт выдала жесткие правила покупки авто с рук

Ирина Франк рассказала, как проверить авто, чтобы его не забрали приставы

Перед тем как заглядывать под капот, нужно найти VIN-номер автомобиля и бесплатно пробить его через три ресурса: сайт ГИБДД (розыск и аресты), реестр залогов нотариальной палаты и базу приставов. Об этом «Ленте.ру» рассказала глава Frank Auto Ирина Франк.

Если продавец тянет с документами или говорит, что потерял ПТС, лучше сразу уходить.

А вот встречаться эксперт советует только у окошка регистрационного отдела ГИБДД. Только после того, как инспектор проверит бумаги и скажет «добро», можно переводить деньги. Иначе есть риск, что на следующий день машину заберут приставы.

Осмотрите швы клепки под капотом и в багажнике: они должны быть аккуратными и одинаковыми. Проведите тыльной стороной ладони по кромкам дверей и крыльев – шершавые переходы выдадут свежую шпаклевку после аварии. А если зазоры между деталями кузова отличаются на 5–10 миллиметров, машину явно «водило».

Особо должна насторожить подозрительно низкая цена и предложение встретиться в темном дворе или у метро. По словам Франк, это почти наверняка ловушка. Удачная покупка с рук – это не везение, а просто внимание к мелочам.

22.04.2026 
