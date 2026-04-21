Кроссоверы теряют популярность: названы причины

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Carscoops: рост цен на кроссоверы заставил покупателей вспомнить о седанах

Седаны снова набирают популярность, и главная причина – стремительно растущая стоимость кроссоверов и внедорожников. По данным Automotive News, это заставило крупные автоконцерны вроде Ford, Nissan и Stellantis пересмотреть своё пренебрежительное отношение к классическим легковым автомобилям. Долгое время производители делали ставку на более прибыльные SUV, но теперь часть клиентов просто не может за них заплатить.

Рекомендуем
В первом квартале 2026 года произошло знаковое событие: Toyota Camry впервые почти за десятилетие обогнала по продажам в США все модели марки, включая бестселлер RAV4. Этот факт, отмеченный Carscoops, чётко показывает сдвиг в предпочтениях рынка. Покупательский спрос начинает меняться, и компании вынуждены реагировать.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Реакция автопроизводителей на тренд

Руководство автогигантов публично комментирует возвращение интереса к седанам. Глава маркетинга Nissan в США Тиаго Кастро видит в этом шанс вернуться к истокам бренда. Гендиректор Ford Джим Фарли ещё в январе на автосалоне в Детройте называл рынок седанов очень динамичным. По сути, они признают, что полностью списывать этот класс было ошибкой.

Рекомендуем
Интересно, что запрос идёт не только со стороны покупателей, но и от самих создателей машин. Ральф Жиль, руководитель дизайна Stellantis, в интервью Car Design News отметил, что молодые дизайнеры мечтают создавать компактные и азартные хэтчбеки, похожие на культовый GTI 1980-х. Такие машины – удобные для города и доставляющие удовольствие от вождения – снова входят в моду.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
21.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0