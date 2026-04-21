Бьют рекорды: сколько машин Omoda и Jaecoo продано в России

Бренды Omoda и Jaecoo раскрыли данные по продажам в России и мире

Китайский автопроизводитель Omoda отчитался о впечатляющих глобальных продажах своего флагманского кроссовера. По данным на конец марта, по всему миру разъезжает уже больше 400 тысяч машин модели C5. Причём Россия для этого бренда – один из ключевых рынков: только здесь в начале апреля был официально передан покупателю 100-тысячный экземпляр C5, хотя сама модель появилась у нас лишь в 2022 году.

В марте этого года в российские салоны поступила обновлённая версия Omoda C5. Покупателям предлагают единственную силовую установку – турбированный 1,5-литровый двигатель на 147 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатым роботом. Зато привод можно выбрать по вкусу: передний или полный.

Не отстаёт и родственный бренд Jaecoo, который представил на нашем рынке новинку – кроссовер J6. Его дебют тоже пришёлся на март 2026-го, и всего за месяц продажи превысили отметку в две тысячи автомобилей. Пока что J6 доступен только с передним приводом и тем же 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., работающим с роботизированной коробкой на шесть передач. Но в компании уже анонсировали, что вскоре появится и полноприводная модификация.

«Глобальные продажи наших брендов Omoda и Jaecoo вот-вот преодолеют планку в миллион машин, – заявил операционный директор обоих брендов Андрей Чирков. – И мы гордимся, что Россия вносит в этот успех огромный вклад: у нас уже более 180 тысяч довольных владельцев».