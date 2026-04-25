Новая машина — не значит без дефектов: как заставить продавца отвечать

Юрист Недзвецкий объяснил, когда бракованную машину можно вернуть дилеру

Покупка машины вовсе не гарантирует, что попадется небракованый экземпляр.

Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий разъяснил Autonews.ru, на что реально рассчитывать автовладельцу.

По закону в гарантийный срок продавец или производитель обязаны бесплатно устранять заводские недостатки. Если поломка случилась в первые 15 дней после покупки, можно даже требовать замены автомобиля или возврата денег. Позже это допускается лишь при серьезных дефектах, например, когда одна и та же неисправность возникает повторно, либо ремонт нескольких неисправностей затянулся в общей сложности на больше чем 45 дней.

Однако получить отказ тоже реально. Главное основание – если поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, действий третьих лиц или аварии. Доказать это должен сам дилер за свой счет. Также проблемы возникают с машинами, ввезенными по параллельному импорту. Такие автомобили могут иметь гарантию только от самого продавца, но он обязан располагать собственным или уполномоченным сервисным центром для выполнения обязательств. Проблема в том, что многие компании не имеют таких центров и предлагают платную «номинальную» гарантию, хотя Закон о защите прав потребителей не допускает взимания платы за гарантийный срок.

Важный нюанс: вас не могут лишить фирменной поддержки только за то, что техобслуживание проходило не у официального дилера. По закону отказ возможен, если будет доказана прямая связь между таким ремонтом и конкретной неисправностью. В противном случае автовладелец вправе отстаивать свои интересы в суде.