Новая машина — не значит без дефектов: как заставить продавца отвечать
Покупка машины вовсе не гарантирует, что попадется небракованый экземпляр.
Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий разъяснил Autonews.ru, на что реально рассчитывать автовладельцу.
По закону в гарантийный срок продавец или производитель обязаны бесплатно устранять заводские недостатки. Если поломка случилась в первые 15 дней после покупки, можно даже требовать замены автомобиля или возврата денег. Позже это допускается лишь при серьезных дефектах, например, когда одна и та же неисправность возникает повторно, либо ремонт нескольких неисправностей затянулся в общей сложности на больше чем 45 дней.
Однако получить отказ тоже реально. Главное основание – если поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, действий третьих лиц или аварии. Доказать это должен сам дилер за свой счет. Также проблемы возникают с машинами, ввезенными по параллельному импорту. Такие автомобили могут иметь гарантию только от самого продавца, но он обязан располагать собственным или уполномоченным сервисным центром для выполнения обязательств. Проблема в том, что многие компании не имеют таких центров и предлагают платную «номинальную» гарантию, хотя Закон о защите прав потребителей не допускает взимания платы за гарантийный срок.
Важный нюанс: вас не могут лишить фирменной поддержки только за то, что техобслуживание проходило не у официального дилера. По закону отказ возможен, если будет доказана прямая связь между таким ремонтом и конкретной неисправностью. В противном случае автовладелец вправе отстаивать свои интересы в суде.
