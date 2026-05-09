Новый тягач Валдай 45 после месяца эксплуатации — что с ним стало?

«БашРефТранс» отчитался о результатах тестовой эксплуатации тягача Валдай 45

Седельный тягач Валдай 45 завершил тестовую эксплуатацию в компании ООО «БашРефТранс». Грузовик в течение месяца работал на межгородских маршрутах, включая направление Уфа – Москва, выполняя перевозки сборных грузов и технологического оборудования.

В ходе теста Валдай 45 хорошо показал себя и в плане эксплуатационной эффективности, и с точки зрения комфорта водителя, сообщил дистрибьютор бренда Валдай, компания «СТТ». Особенно водители оценили высоту потолка в кабине, эффективный климат-контроль, достойную шумоизоляцию и пневмоподвеску сиденья. Отметили и топливную экономичность: расход в смешанном цикле составил 27 литров.

«Учитывая опыт эксплуатации Валдая 45, мы остались довольны результатами. Данный автомобиль сбалансирован как решение для перевозок "до двери" и регионального уровня. Это наиболее предпочтительная альтернатива китайским тягачам без потери ресурса и качества подвески», – отметили в «БашРефТрансе».

Напомним, Валдай 45 – это локализованная в Нижнем Новгороде копия китайского Foton Auman EST-А 1846, со второго полугодия 2024 года производящаяся у нас по полному циклу.

Машина адаптирована к российским условиям: «антигравий» на элементах шасси, мастика – на соединениях кабины, а также полная оклейка панелей кабины дополнительной теплоизоляцией.

Источник:  СТТ
Иннокентий Кишкурно
09.05.2026 
