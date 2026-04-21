Зима вернулась: что делать водителям, которые уже успели «переобуть» машину?

Эксперт дал советы водителям, сменившим шины в условиях весенних снегопадов

Весенние похолодания – это не просто дискомфорт, а реальная угроза для тех, кто уже « переобулся » в летнюю резину. По словам эксперта, единственная по-настоящему безопасная тактика сейчас – по максимуму отказаться от поездок на шинах не по сезону. Такие возвраты зимы редко длятся дольше нескольких дней, но рисковать из-за спешки или желания сэкономить точно не стоит.

Механика проста, но многие её игнорируют. Уже при +7 градусах летняя резина начинает дубеть, теряя необходимую для сцепления эластичность. В итоге на снегу или льду машина тормозит на 40-60% хуже, а её способность держаться за дорогу падает в разы. Особенно коварен миф о «тёплом» весеннем асфальте. Ночью влага от дневного таяния замерзает, образуя почти невидимый ледяной налет, а утренний снегопад превращает дорогу в каток.

Если же поездки избежать не удаётся, стиль вождения нужно менять кардинально. Эксперт советует не разгоняться выше 40-50 км/ч, держать увеличенную дистанцию до других машин и чаще использовать торможение двигателем. Нелишним будет и аккуратно проверить тормоза на свободном участке пути. Правда, даже эти меры на гололёде не дают полной гарантии – статистика фиксирует рост числа аварий на 20-30% именно в такие периоды.

Возвращаться на зимние шины есть смысл, только если похолодание обещают надолго, а сама резина ещё в хорошем состоянии. В большинстве же случаев проще переждать недолгий каприз погоды, воспользовавшись такси или общественным транспортом. Это сбережёт и нервы, и автомобиль.

Идеальный момент для окончательного перехода на летнюю резину наступает, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +7 градусов как минимум неделю, а в прогнозе на ближайшие две недели нет ночных заморозков. Для Центральной России это обычно вторая половина апреля, на юге – начало месяца, а в Сибири – май. Спешка с «переобувкой» каждый год оборачивается весенним «днём жестянщика», резко увеличивая аварийность на дорогах.