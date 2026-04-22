Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...

«Королевская» спецверсия популярного кроссовера готовится к дебюту

Rox представит обновлённую версию своего флагманского внедорожника Adamas

Китайский автопроизводитель Rox готовится представить новую модификацию кроссовера Adamas, известного на российском рынке. На предстоящем мотор-шоу в Пекине компания продемонстрирует модель в версии Royal Edition, которая посвящена королевской семье ОАЭ, являющейся одним из основных инвесторов Rox Motor.

Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

После запуска производства моделей Rox 01 и Adamas на заводе «Автотор» в Калининграде компания рассматривает перспективу адаптировать версию Royal Edition для рынка РФ.

Экстерьер Rox Adamas Royal Edition выполнен в двухцветной гамме: матово-золотистый сочетается с перламутрово-белым цветом, которые символизируют единство пустынных песков и облаков. Черные ромбовидные узоры на кузове стилизованы под традиционную одежду. Автомобиль также получил 21-дюймовые диски в особом дизайне. Ромбовидный орнамент используется и в салоне: узор вышит на передней панели нитью золотого цвета, а также присутствует на креслах, обтянутых перфорированной кожей, и в нише для беспроводной зарядки, рассчитанной на два смартфона.

Rox Adamas имеет гибридную полноприводную систему мощностью 476 л. с. (740 Нм), которая ускоряет кроссовер с места до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальный запас хода в гибридном режиме достигает 1226 км. ДВС предназначен только для зарядки батареи и не подключен к колесам напрямую. Модель оснащена пневмоподвеской закрытого типа с азотным контуром. Все пять дверей оснащены системой доводчиков. Для прохождения брода глубиной до 77 см автомобиль оснащен резиновыми уплотнителями дверей. Стоимость модели в РФ начинается от 10,1 млн рублей.

Rox Adamas в версии Royal Edition
Источник:  пресс-служба ROX Motor
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Rox
22.04.2026 
