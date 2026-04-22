«Королевская» спецверсия популярного кроссовера готовится к дебюту

Rox представит обновлённую версию своего флагманского внедорожника Adamas

Китайский автопроизводитель Rox готовится представить новую модификацию кроссовера Adamas, известного на российском рынке. На предстоящем мотор-шоу в Пекине компания продемонстрирует модель в версии Royal Edition, которая посвящена королевской семье ОАЭ, являющейся одним из основных инвесторов Rox Motor.

После запуска производства моделей Rox 01 и Adamas на заводе «Автотор» в Калининграде компания рассматривает перспективу адаптировать версию Royal Edition для рынка РФ.

Экстерьер Rox Adamas Royal Edition выполнен в двухцветной гамме: матово-золотистый сочетается с перламутрово-белым цветом, которые символизируют единство пустынных песков и облаков. Черные ромбовидные узоры на кузове стилизованы под традиционную одежду. Автомобиль также получил 21-дюймовые диски в особом дизайне. Ромбовидный орнамент используется и в салоне: узор вышит на передней панели нитью золотого цвета, а также присутствует на креслах, обтянутых перфорированной кожей, и в нише для беспроводной зарядки, рассчитанной на два смартфона.

Rox Adamas имеет гибридную полноприводную систему мощностью 476 л. с. (740 Нм), которая ускоряет кроссовер с места до 100 км/ч за 5,5 секунды. Максимальный запас хода в гибридном режиме достигает 1226 км. ДВС предназначен только для зарядки батареи и не подключен к колесам напрямую. Модель оснащена пневмоподвеской закрытого типа с азотным контуром. Все пять дверей оснащены системой доводчиков. Для прохождения брода глубиной до 77 см автомобиль оснащен резиновыми уплотнителями дверей. Стоимость модели в РФ начинается от 10,1 млн рублей.

