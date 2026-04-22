Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...
Россияне в автосалонах теперь смотрят не только на машину: что изменилось?
22 апреля
РОМИР: в первом квартале 2026 года продажи...

Теперь можно копировать записи с камер, не спрашивая суд

ГД РФ приняла закон, разрешающий копировать видео с дорожных камер без суда

Госдума в ходе одного заседания одобрила поправки, которые упрощают защиту прав водителей и других фигурантов административных дел. Теперь участники процесса смогут самостоятельно копировать материалы дела, включая записи с дорожных камер, без необходимости получать на это отдельное судебное разрешение.

Законопроект, внесенный ещё в ноябре прошлого года, был принят сразу и во втором, и в третьем чтениях. Среди его авторов – глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, вице-спикер Владислав Даванков от фракции «Новые люди», а также депутат Дмитрий Гусев от «Справедливой России».

Рекомендуем
Очень простой (на самом деле нет) тест на знание ПДД

Суть принятых поправок

По сути, нововведение меняет старую норму Кодекса об административных правонарушениях. Раньше закон позволял участникам процесса лишь «знакомиться» с материалами, что на практике часто означало исключительно возможность просмотра документов и записей. Теперь же прямо закрепляется право делать выписки и снимать копии со всех материалов дела.

Как пояснил Ярослав Нилов, эти изменения должны кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций на дорогах. По его словам, потерпевшие и защитники получат возможность готовиться к разбирательству без лишней бюрократии и без обязательного обращения в суд за каждым дубликатом.

Рекомендуем
Как сделать свой автомобиль удобнее с помощью деталей от него же

Поправки призваны уравнять возможности сторон в споре с государством, особенно в типичных для автолюбителей конфликтах. В реальности это означает, что у водителя или его адвоката на руках будет собственная копия видеофиксации нарушения, которую можно детально изучить или представить независимому эксперту.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
22.04.2026
22.04.2026 
