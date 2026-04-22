Теперь можно копировать записи с камер, не спрашивая суд

ГД РФ приняла закон, разрешающий копировать видео с дорожных камер без суда

Госдума в ходе одного заседания одобрила поправки, которые упрощают защиту прав водителей и других фигурантов административных дел. Теперь участники процесса смогут самостоятельно копировать материалы дела, включая записи с дорожных камер, без необходимости получать на это отдельное судебное разрешение.

Законопроект, внесенный ещё в ноябре прошлого года, был принят сразу и во втором, и в третьем чтениях. Среди его авторов – глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, вице-спикер Владислав Даванков от фракции «Новые люди», а также депутат Дмитрий Гусев от «Справедливой России».

Суть принятых поправок

По сути, нововведение меняет старую норму Кодекса об административных правонарушениях. Раньше закон позволял участникам процесса лишь «знакомиться» с материалами, что на практике часто означало исключительно возможность просмотра документов и записей. Теперь же прямо закрепляется право делать выписки и снимать копии со всех материалов дела.

Как пояснил Ярослав Нилов, эти изменения должны кардинально изменить формальный подход к рассмотрению спорных ситуаций на дорогах. По его словам, потерпевшие и защитники получат возможность готовиться к разбирательству без лишней бюрократии и без обязательного обращения в суд за каждым дубликатом.

Поправки призваны уравнять возможности сторон в споре с государством, особенно в типичных для автолюбителей конфликтах. В реальности это означает, что у водителя или его адвоката на руках будет собственная копия видеофиксации нарушения, которую можно детально изучить или представить независимому эксперту.