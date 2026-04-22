Минтранс РФ рассказал о правилах проезда по Крымскому мосту
Минтранс России напомнил правила проезда через Крымский мост
Перед началом нового туристического сезона Министерство транспорта России напомнило правила проезда по Крымскому мосту в текущем году.
«Гибридным авто и электромобилям проезд запрещен. Владельцам этих транспортных средств необходимо выбрать другой маршрут - Р-280 «Новороссия», - сказано в сообщении ведомства.
Проезд по мосту закрыт для всех типов грузовиков с массой более 1,5 т с грузом и без него, цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами, будками и изотермами, а также пассажирским фургонам, которые переоборудованы под коммерческие перевозки.
Для легковых машин правила проезда остались без изменений: автомобили с негабаритным грузом отправляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, а сотрудники Минтранса проводят полный досмотр всего проезжающего транспорта, а также самих граждан и их багажа на специально оборудованных площадках.
Источник: Минтранс РФ
Фото:Минтранс РФ
5
22.04.2026
Фото:Минтранс РФ
