Эти марки первыми вернутся на российский рынок: прогнозы эксперта

Эксперт Подщеколдин: Hyundai и Kia вернутся в РФ одними из первых

Вопрос о возвращении ушедших автоконцернов в Россию не теряет актуальности, хотя в прошлом году активно муссировались слухи о «корейцах». Показателен пример Hyundai: компания так и не выкупила свой завод в Петербурге. Когда же ждать возвращения и кто решится на этот шаг?

На деле всё упирается в желание и возможности. По словам Алексея Подщеколдина, и Kia, и Hyundai сохранили офисы и штат (пусть и сильно урезанный) – они продолжают поддерживать ремонт существующего парка, проявляя ответственность. Однако главный тормоз – страх перед санкциями. Китайцы уже переименовывают действующие бренды в России, а у корейцев крупные продажи в Китае, Америке и Европе, так что давление на бизнес там колоссальное.

Парадокс в том, что при этом именно корейцы, по мнению эксперта, «первые прибегут». Вопрос лишь когда – пока вся Россия не заполнится китайскими сборками и конкуренция станет почти невозможной. Даже если завтра принять решение, на сертификацию и перезапуск производства уйдёт не меньше полугода. А дилерская сеть? Она практически разобрана: салоны отданы под китайские или другие марки, и на восстановление уйдет около года. Пока же единственный канал – параллельный импорт, особенно для машин с двигателями до 2 литров и мощностью до 160 л. с.

Вторые на очереди – японцы

Toyota, традиционно уважаемый в России бренд, тоже хотела бы вернуться, но корейцы и ближе к нам, и лояльнее. Японцы – вторые в очереди, европейцы будут последними.

Впрочем, эксперты сомневаются в массовом возвращении. На одной из конференций в Китае прозвучало, что даже в Австралии (рынок около 1,4 млн машин) китайские авто уже заняли 20%. Они берут ценой, технологиями и дизайном. Люди постепенно пересаживаются, и подвинуть их будет крайне трудно.

В итоге возможный сценарий – люксовая история: Toyota, Lexus, Mercedes. Для тех, кто принципиально не хочет пересесть на «китайца». Но объёмы будут скромными: 10-15 тысяч машин, но никак не 100 или 200 тысяч.