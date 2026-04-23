В России разработали новый рамный внедорожник: его будут выпускать на УАЗе

«Соллерс» начнет производство внедорожника Sollers S9 в сентябре 2026 года

В России готов к производству новый рамный внедорожник Sollers S9. Компания «Соллерс» официально объявила, что все инженерные работы по модели завершены, а технические параметры полностью подтверждены. Теперь дело за подготовкой конвейера – серийный выпуск автомобиля должен стартовать уже в сентябре.

Производство организуют на мощностях УАЗ в Ульяновске, причём по полному циклу, включая штамповку кузовных деталей. Ранее в отраслевых источниках эту информацию называли в качестве плана на третий квартал 2026 года, и теперь производитель её фактически подтвердил.

За основу для S9 взяли нынешний пикап Sollers ST9, тоже с рамной конструкцией и полным приводом. Такой выбор, по словам разработчиков, позволил унифицировать компоненты и сразу заложить в машину адаптацию к сложным российским дорогам и климату. Все финальные доработки проекта выполнялись силами российских инженеров.

К работе, кстати, активно привлекали молодых специалистов из МГТУ имени Баумана. Их кафедра «Колесные машины» подключилась на завершающем этапе. Студенты и преподаватели, например, разрабатывали дизайн интерьера, решётки радиатора и искали оптимальные точки для размещения камер кругового обзора.

Публичная презентация готового внедорожника, как сообщил руководитель продуктового направления компании Михаил Гурьянов, состоится в ближайшее время. А параллельно на ульяновском заводе идёт последний этап настройки производственных линий под новую модель.

Sollers S9