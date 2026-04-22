Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
В России предложили отбирать автомобили за еще одно серьезное правонарушение

РСА предложил ЦБ отбирать авто у страховых мошенников и лишать прав до трёх лет

Российский союз автостраховщиков выступил с рядом жёстких инициатив, направленных на борьбу с организованными группами, которые намеренно устраивают аварии для незаконного обогащения. Эти предложения уже отправлены на рассмотрение в Центробанк, который курирует страховой рынок.

Среди самых радикальных мер – принудительное изъятие автомобиля, если он был использован как орудие преступления в рамках страхового мошенничества. Параллельно с этим виновных по решению суда могут лишать водительских прав на срок от одного года до трёх лет. По мнению экспертов РСА, такой двойной удар фактически лишит аферистов технической возможности снова организовывать подставные ДТП.

Ещё одно важное предложение касается расширения доступа страховщиков к данным дорожного видеонаблюдения. Сейчас компании в своей работе могут использовать записи только с камер системы «Безопасный город». Материалы с более современных комплексов фиксации «Паутина» и «Поток» для них остаются недоступными, что, по мнению РСА, серьёзно ограничивает возможности расследования.

В Центральном банке, комментируя инициативы, заявили о поддержке любых мер, которые усилят борьбу с мошенничеством на рынке ОСАГО. Регулятор готов работать над расширением существующих инструментов и разработкой новых механизмов.

Эти шаги страхового сообщества перекликаются с инициативами силовиков. Ранее МВД России также подготовило пакет предложений по ужесточению ответственности за подобные преступления. Ведомство, в частности, считает необходимым обязать виновных возмещать страховым компаниям ущерб в трёхкратном размере, а также компенсировать все судебные издержки.

Источник:  Газета.Ru
22.04.2026 
