Водителям не грозит отмена нештрафуемого порога скорости в 20 км/ч

«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости 20 км/ч

Фракция «Единая Россия» не поддерживает снижение нештрафуемого порога превышения скорости, составляющего на данный момент 20 км/ч. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Должны прекратиться спекуляции насчет нештрафуемого порога превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 км/ч — такие попытки ни к чему хорошему не приведут», — заявил он.

Кроме того, по словам депутата, фракция парламентского большинства выступает против введения штрафов за нарушение «средней скорости».