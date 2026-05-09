Редкий Dodge Viper за несколько лет подорожал в 3,5 раза — это рекорд!

Желто-черный Dodge Viper 2017 года ушел с аукциона за рекордные 532 999 долларов

На аукционе duPont Registry Live произошла продажа Dodge Viper по рекордной для модели цене 532 999 долларов.

Это не стандартный Вайпер, а экстремальная модификация Dodge Viper GTC ACR-Extreme, выпущенная в 2017 году и с тех пор пробежавшая всего 44 мили. Более того, этот практически новый автомобиль является единственным экземпляром в цвете Viper Racing Yellow, а также единственным Вайпером 2017 года, имеющим центральную полосу в ливрее. Кроме того, он оснащен опциональным обвесом Extreme Aero, что тоже добавляет цену.

На лобовом стекле машины сохранилась наклейка, где указана рекомендованная розничная цена – она составляет 154 085 долларов. Таким образом, за прошедшие с момента выпуска девять лет этот Dodge Viper GTC ACR-Extreme подорожал в 3,5 раза. Еще одна цифра для сравнения: в 2020 году серийный Viper RT/10 1992 года, принадлежавший топ-менеджеру Ford и Chrysler Ли Якокке, продали на аукционе Bonhams за 285 500 долларов.

Dodge Viper даже в финальном пятом поколении считается настоящим вызовом «пластмассовому миру» современному автопрома: водителю приходится иметь дело с задним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач, которая работает с 8,4-литровым двигателем V10, в версии Viper GTC ACR-Extreme выдающим 640 л.с.