Каждый второй россиянин готов попробовать подписку на автомобиль

«Ситидрайв» и A2:Research: 54% россиян готовы оформить подписку на автомобиль

Подписка на автомобиль всерьёз заинтересовала больше половины россиян, показал совместный опрос компании «Ситидрайв» и агентства A2:Research. Готовность к такому формату в будущем выразили 54% респондентов.

Причём сама идея лучше всего знакома молодёжи – людям от 18 до 35 лет. Старшее поколение, в общем-то, относится к ней с меньшим энтузиазмом, чаще выбирая классическое владение машиной.

Плюсы и минусы нового формата

Главным плюсом для водителей оказалось отсутствие головной боли с техобслуживанием и ремонтом. Этот момент отметили 52% опрошенных, и особенно он важен для людей старше 45 лет. Молодые аудитории, от 25 до 34 лет, ценят другое: возможность менять модели и гибкость условий. Некоторых привлекает и финансовая сторона вопроса. А вот к недостаткам относят довольно высокую стоимость, ограниченный выбор машин и тот факт, что автомобиль в итоге тебе не принадлежит.

Предпочтения по срокам и выкупу

Что касается сроков, то здесь есть гендерные различия. Подписку на месяц чаще выбирали женщины (37%), а мужчины (29%) склонялись к квартальной. Годовой вариант оформляли 12% пользователей. Интересно, что 34% опрошенных не исключают выкуп машины после окончания подписки. Наиболее открыты к этой опции люди 35-44 лет – для них решающими часто становятся личные финансовые обстоятельства.

В «Ситидрайве» поясняют, что такая возможность – выкупить авто после длительной аренды – даёт уникальный шанс. Можно не торопясь «притереться» к машине в реальной жизни, а уже потом принимать окончательное решение о покупке, что делает весь процесс куда более осмысленным.