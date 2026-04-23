Названы самые популярные в России подержанные автомобили с ценой до 2 млн рублей

Kia Sportage возглавил рейтинг самых популярных авто с пробегом за 2 млн рублей

Аналитическое агентство « Автостат» обнародовало свежий рейтинг подержанных машин, которые чаще всего ищут в ценовом сегменте около 2 млн рублей. Оказалось, что за эти деньги на вторичном рынке, в основном, предлагаются автомобили, выпущенные примерно восемь лет назад.

Лидером по количеству объявлений стал восьмилетний кроссовер Kia Sportage. Впрочем, он далеко не единственный вариант в данной категории. Следом за ним в списке другие модели схожего возраста: Nissan X-Trail, Toyota C-HR, а также седаны Mazda6 и Volkswagen Passat.

Если же хочется машину помоложе, то и такие варианты есть. За те же 2 млн рублей можно присмотреть шестилетний Nissan Qashqai или даже пятилетний Kia Cerato. Получается, выбор довольно широк – от компактных хэтчбеков до полноценных внедорожников.

Что касается общей динамики, то средняя цена подержанного легкового автомобиля в марте 2026-го, по данным агентства, достигла 1 423 800 рублей. Прирост по сравнению с предыдущим месяцем оказался мизерным, всего 0,1%, что говорит о стабилизации рынка после прошлых скачков.

Ранее аналитики уже публиковали похожие подборки для других бюджетов. Например, за миллион рублей можно найти машины самого разного возраста – от почти новых до девятилетних, включая седаны, универсалы и внедорожники. А в категории до 1,5 млн рублей чаще всего встречаются иномарки возрастом от четырёх до восьми лет.