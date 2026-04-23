Москвичей призвали отказаться от поездок на авто из-за дождя со снегом
Московским водителям лучше отказаться от поездок на личных авто в связи с непогодой в Москве 23 апреля. С таким предупреждением выступила пресс-служба Дептранса.
В ведомстве сообщили, что до вечера 23 апреля в столице ожидается сильный ветер и дождь со снегом. В связи с этим там рекомендовали пересесть на городской транспорт.
Если же поездку на автомобиле отложить невозможно, важно не делать резких маневров, не парковаться у деревьев и неустойчивых конструкций, а также соблюдать скоростной режим. Кроме того, водителям посоветовали не отвлекаться на телефон, следить за состоянием дворников и уровнем жидкости в бачке омывателя.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Авто Mail
Фото:Олег Смолин / «За рулем»
22
23.04.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0