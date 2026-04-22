Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили Foton

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово , простаивающий с 2022 года, может получить новую жизнь. Сейчас ведутся переговоры о передаче площадки китайской компании Foton для организации там производства коммерческих автомобилей.

Инициатором этой идеи выступил Минпромторг. Ведомство уже направило соответствующие предложения в правительство, причём обсуждается не просто аренда, а полная передача активов завода – включая землю, здания и всё оборудование – в управление Foton. Сделку могут оформить через механизм внешнего управления, который применялся и для других ушедших иностранных автопроизводителей.

Почему именно Foton

Китайский концерн, входящий в группу BAIC, давно присматривается к российскому рынку, особенно к сегменту лёгкого коммерческого транспорта. У них есть подходящие модели – например, пикап Foton Tunland или развозные фургоны. Переговоры о локализации их производства в России идут уже не первый год, но конкретного решения до сих пор не было. Завод в Есипово , который изначально строился для Mercedes-Benz V-класса, а затем и для седанов E-класса, технически хорошо подходит для таких задач. Он современный, оснащённый и, что немаловажно, уже стоит без дела.

Что происходит с заводом сейчас?

После остановки в марте 2022 года предприятие, которым владеет Mercedes-Benz Manufacturing RUS, формально не ликвидировано. Штат сокращён до минимума, а основные мощности законсервированы. Ранее сообщалось, что немецкая сторона ищет покупателя на актив, но сделка до сих пор не состоялась. Передача завода под управление Foton выглядит логичным выходом из ситуации для всех: площадка не будет простаивать, в регионе сохранятся рабочие места, а китайский бренд получит готовую точку для старта производства в России.

В Минпромторге и компании Foton Russia на момент публикации материала отказались от комментариев. Официального решения по судьбе завода пока нет, но, судя по активности ведомства, вариант с китайским производителем рассматривается как один из наиболее вероятных.