МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
22 апреля
Стало известно, какие машины будут производить на бывшем заводе Mercedes-Benz
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово...

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили Foton

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово , простаивающий с 2022 года, может получить новую жизнь. Сейчас ведутся переговоры о передаче площадки китайской компании Foton для организации там производства коммерческих автомобилей.

Инициатором этой идеи выступил Минпромторг. Ведомство уже направило соответствующие предложения в правительство, причём обсуждается не просто аренда, а полная передача активов завода – включая землю, здания и всё оборудование – в управление Foton. Сделку могут оформить через механизм внешнего управления, который применялся и для других ушедших иностранных автопроизводителей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Импортные шины скоро подорожают — и вот почему

Почему именно Foton

Китайский концерн, входящий в группу BAIC, давно присматривается к российскому рынку, особенно к сегменту лёгкого коммерческого транспорта. У них есть подходящие модели – например, пикап Foton Tunland или развозные фургоны. Переговоры о локализации их производства в России идут уже не первый год, но конкретного решения до сих пор не было. Завод в Есипово , который изначально строился для Mercedes-Benz V-класса, а затем и для седанов E-класса, технически хорошо подходит для таких задач. Он современный, оснащённый и, что немаловажно, уже стоит без дела.

Рекомендуем
Досадные проблемы популярных в России гибридных авто — детальный разбор

Что происходит с заводом сейчас?

После остановки в марте 2022 года предприятие, которым владеет Mercedes-Benz Manufacturing RUS, формально не ликвидировано. Штат сокращён до минимума, а основные мощности законсервированы. Ранее сообщалось, что немецкая сторона ищет покупателя на актив, но сделка до сих пор не состоялась. Передача завода под управление Foton выглядит логичным выходом из ситуации для всех: площадка не будет простаивать, в регионе сохранятся рабочие места, а китайский бренд получит готовую точку для старта производства в России.

В Минпромторге и компании Foton Russia на момент публикации материала отказались от комментариев. Официального решения по судьбе завода пока нет, но, судя по активности ведомства, вариант с китайским производителем рассматривается как один из наиболее вероятных.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 66
22.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0