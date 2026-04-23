#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ремонт машины в 2026-м: счет в сервисе может вас удивить

Fit Service: к концу 2026 года техобслуживание в РФ подорожает на 25%

Техобслуживание автомобилей уже подорожало в РФ в 2025 году на 10%. В этом году россиян ждет аналогичный рост цен, считает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его словам, такое развитие предопределяют инфляция, подорожание запасных частей, а также увеличение стоимости услуг для обеспечения работы сервиса. Речь идет, в том числе, о коммунальных платежах и аренде помещений.

Ранее сеть автосервисов Fit Service спрогнозировала еще более заметный рост цен на техобслуживание. Так, к концу 2026 года средняя стоимость ремонта и техобслуживания автомобилей в России подскочит на четверть. По сути, за два с небольшим года привычный счет за услуги может вырасти на 25%.

Аналитики сети называют несколько причин, которые, по их мнению, неизбежно приведут к такому результату. Во-первых, на бизнес давят растущие налоги и административные расходы. Во-вторых, дорожают сами операционные издержки сервисов – аренда площадей и коммунальные платежи становятся серьезной статьей затрат. Ну и, конечно, свою роль играет общая инфляция, которая влияет на цену запчастей и других расходных материалов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Но есть и более фундаментальные тренды. Средний возраст автопарка в стране продолжает увеличиваться, а это значит, что машин, требующих не просто планового ТО, а сложного, а то и капитального ремонта двигателей, подвески и других узлов, становится всё больше. Такие работы сами по себе дороже и требуют больше времени.

Кстати, именно сложность ремонта старых и технологичных автомобилей обостряет кадровый вопрос. Опытных мастеров, способных с ними работать, на рынке не так много, что разогревает конкуренцию за специалистов. В итоге сервисам приходится повышать зарплаты, чтобы удержать персонал, а эти расходы тоже ложатся в конечный чек для клиента.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 24
23.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0