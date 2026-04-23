Три машины переехали пожилого пешехода в Брянской области

Три автомобиля насмерть сбили пешехода на трассе А-240

В Брянской области произошло жуткое ДТП, в котором погиб 65-летний мужчина.

По информации Telegram-канала 360 ЧП, на трассе А-240 «Брянск – Новозыбков» вечером 21 апреля сначала 30-летний водитель на Infiniti сбил пешехода, находившегося на проезжей части в тёмной одежде без световозвращающих элементов.

После первого удара и падения мужчины на него, по данным канала, наехал автомобиль Hyundai, а следом – Toyota. В реальности получилось, что человека переехали три машины подряд. От полученных травм, признанных несовместимыми с жизнью, пешеход скончался на месте.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят проверку.