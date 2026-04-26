Длинные и технологичные: BMW представила модели i3 и iX3 для КНР
Немецкий автопроизводитель припас для Поднебесной особые версии своих ключевых новинок. Как выяснилось, официально представлены удлинённые модификации электромобилей i3 и iX3 – традиционный ход для рынка КНР.
Разница в габаритах налицо. Если у глобальных версий обеих машин колёсная база составляет 2897 мм, то китайские модификации растянули до 3005 мм. Согласитесь, больше трёх метров – это уже совсем другой уровень простора для задних пассажиров.
Впрочем, длиной дело не ограничилось. Электрокары для Китая получили собственную операционную систему, которая плотно завязана на местные сервисы. Она умеет работать с языковыми моделями – разработка велась совместно с Alibaba. Кстати, «за бортом» не остался и популярный DeepSeek. Плюс мультимедийка теперь поддерживает Huawei HiCar, так что владельцы смартфонов этого бренда будут в восторге.
При этом если отбросить колёсную базу и софт, то по «железу» китайские i3 и iX3 – копии глобальных собратьев.
Электрический паркетник iX3 дебютировал осенью 2025-го. Эта модель стала первой серийной ласточкой дизайн-концепции Neue Klasse, в основе которой лежит концепт Vision Neue Klasse X. Под капотом – два электромотора, по одному на каждую ось. Минимальная отдача – 469 лошадиных сил. Но есть и любопытная «фишка»: автомобиль научился самостоятельно перестраиваться. Водителю достаточно лишь взглянуть в зеркало заднего вида – и поворотник включится сам.
Что касается седана i3, его показали весной этого года. Он тоже выполнен в новой стилистике. Занятно, что дизайнеры, судя по всему, вдохновлялись классическими «трёшками» – прослеживаются отсылки к поколениям E36 и E46.
Технически i3 и iX3 абсолютно одинаковы. Главная изюминка – система Heart of Joy. Она взяла под контроль разгон, торможение, повороты и рекуперацию энергии, работая как единый мозг.
