Длинные и технологичные: BMW представила модели i3 и iX3 для КНР

Компания BMW представила удлиненные версии i3 и iX3 для Китая

Немецкий автопроизводитель припас для Поднебесной особые версии своих ключевых новинок. Как выяснилось, официально представлены удлинённые модификации электромобилей i3 и iX3 – традиционный ход для рынка КНР.

Разница в габаритах налицо. Если у глобальных версий обеих машин колёсная база составляет 2897 мм, то китайские модификации растянули до 3005 мм. Согласитесь, больше трёх метров – это уже совсем другой уровень простора для задних пассажиров.

BMW iX3

Рекомендуем Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Впрочем, длиной дело не ограничилось. Электрокары для Китая получили собственную операционную систему, которая плотно завязана на местные сервисы. Она умеет работать с языковыми моделями – разработка велась совместно с Alibaba. Кстати, «за бортом» не остался и популярный DeepSeek. Плюс мультимедийка теперь поддерживает Huawei HiCar, так что владельцы смартфонов этого бренда будут в восторге.

BMW iX3

При этом если отбросить колёсную базу и софт, то по «железу» китайские i3 и iX3 – копии глобальных собратьев.

Электрический паркетник iX3 дебютировал осенью 2025-го. Эта модель стала первой серийной ласточкой дизайн-концепции Neue Klasse, в основе которой лежит концепт Vision Neue Klasse X. Под капотом – два электромотора, по одному на каждую ось. Минимальная отдача – 469 лошадиных сил. Но есть и любопытная «фишка»: автомобиль научился самостоятельно перестраиваться. Водителю достаточно лишь взглянуть в зеркало заднего вида – и поворотник включится сам.

Интерьер BMW iX3

Что касается седана i3, его показали весной этого года. Он тоже выполнен в новой стилистике. Занятно, что дизайнеры, судя по всему, вдохновлялись классическими «трёшками» – прослеживаются отсылки к поколениям E36 и E46.

Технически i3 и iX3 абсолютно одинаковы. Главная изюминка – система Heart of Joy. Она взяла под контроль разгон, торможение, повороты и рекуперацию энергии, работая как единый мозг.