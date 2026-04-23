Названы опасные состояния, при которых нельзя садиться за руль

Психолог Ликунова: при депрессии, панических атаках и тревожных расстройствах садиться за руль смертельно опасно

Кризисный психолог Варвара Ликунова предупредила: вождение в состоянии выраженной депрессии, тревожных расстройств, панических атак, острого стресса или эмоционального выгорания – это прямой риск аварии. Причина проста – резко падают внимание, скорость реакции и способность держать эмоции под контролем.

По словам эксперта, если у человека диагностирована депрессия, он буквально выпадает из реальности на дороге, реагируя на всё с опозданием. Ещё страшнее – паническая атака за рулём. Последствия могут быть двумя: либо водитель дёргано бросает машину в сторону, либо просто впадает в ступор, ничего не замечая вокруг.

Рекомендуем Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Ликунова подчёркивает: особенно опасно садиться в машину сразу после серьёзных травмирующих событий или ДТП. Если психика ещё не восстановилась, начинаются «флэшбэки» – яркие, внезапные воспоминания о прошлом. Это серьёзно перегружает нервную систему. При сильном истощении, кстати, возможен микросон – человек отключается на секунды, полностью теряя контроль. Плюс ко всему, повышенная импульсивность и агрессия почти всегда ведут к рискованному, агрессивному вождению.

Особый момент – лекарства. Психолог обратила внимание, что на этапе привыкания к антидепрессантам и транквилизаторам часто возникает сонливость и заторможенность. Именно поэтому врачи, как правило, рекомендуют на это время полностью отказаться от поездок за рулём.