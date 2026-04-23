Россияне начали совмещать личные автомобили с каршерингом

Rambler&Co: более 80% клиентов каршеринга в России владеют личным автомобилем

Более половины россиян (59%) ежедневно водят машину, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и экосистемы Сбера для автолюбителей. Опрос демонстрирует, что 20% россиян водят автомобиль несколько раз в неделю. По данным статистики от сервиса «Ситидрайв», 80% российских пользователей каршеринга в России имеют собственную машину.

Также опрос показал, что 25% автовладельцев периодически пользуются сервисом каршеринга. Кроме того, для 44% россиян вождение ассоциируется со свободой, для 28% - с возможность успевать больше, для 7% - с путешествиями и жизнью за городом.

В 24% случаев россияне пользуются каршерингом для поездок в аэропорт или на вокзал, 20% - когда в конечном пункте есть сложности с парковкой, 19% - чтобы снизить расходы на собственный автомобиль, 22% не являются основным водителем в семье, а еще 15% водят редко.